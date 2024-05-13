Орнитологи Коми обратились к жителям с просьбой помочь перелетным птицам
- 14:30 13 мая
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- Белла Лебедева
Орнитологи Коми призывают жителей республики помочь перелетным птицам, которые столкнулись с трудностями из-за сильного снегопада на северо-западе страны.
Телеканал "Коми гор" сообщает, что снежный покров помешал птицам найти пищу и выжить. В связи с этим, орнитологи обратились ко всем, у кого есть дачные или приусадебные участки, с просьбой по возможности освободить землю от снега. Чем больше земли будет расчищено, тем лучше для птиц.
Орнитологи также рекомендуют высыпать на расчищенные участки несколько килограммов проса или пшена. Также полезно взрыхлить землю, чтобы создалась чернота. Птицы сразу же обратят на нее внимание и прилетят.
Зерноядные птицы смогут питаться зерном, а насекомоядные найдут на этих участках насекомых и их личинок, что поможет им выжить в сложных зимних условиях.