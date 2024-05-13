Орнитологи Коми обратились к жителям с просьбой помочь перелетным птицам

Орнитологи Коми призывают жителей республики помочь перелетным птицам, которые столкнулись с трудностями из-за сильного снегопада на северо-западе страны.

Телеканал "Коми гор" сообщает, что снежный покров помешал птицам найти пищу и выжить. В связи с этим, орнитологи обратились ко всем, у кого есть дачные или приусадебные участки, с просьбой по возможности освободить землю от снега. Чем больше земли будет расчищено, тем лучше для птиц.