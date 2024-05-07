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Ухтинец через суд хотел оспорить отцовство, но не смог

Ухтинец через суд хотел оспорить отцовство, но не смогФото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Ухте местный житель подал в суд на бывшую жену, требуя оспорить отцовство в отношении их общего ребенка. По словам горожанина, группа крови его несовершеннолетнего сына исключает родство.

Суд предложил сторонам в мирном порядке решить спорную ситуацию, в частности обратиться в медучреждение для проведения экспертизы.

Экс-супруги действительно обратились к специалистам. Геномная дактилоскопия опровергла сомнениями мужчины. Факт отцовства подтвержден.

В результате отец отозвал иск, а суд прекратил производство по делу.

Напомним, ранее в суде встретились отец и дочь. Девушку обвиняли в избиении родного отца, но тот, в свою очередь, встал на защиту подсудимой. Дело в том, что в момент преступления мужчина был пьян. По словам сыктывкарца, его злоупотребление спиртным и вызывающее поведение и стало причиной агрессии дочери.

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