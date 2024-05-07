Ухтинец через суд хотел оспорить отцовство, но не смог

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Ухте местный житель подал в суд на бывшую жену, требуя оспорить отцовство в отношении их общего ребенка. По словам горожанина, группа крови его несовершеннолетнего сына исключает родство.

Суд предложил сторонам в мирном порядке решить спорную ситуацию, в частности обратиться в медучреждение для проведения экспертизы.