В Сыктывкаре росгвардейцы задержали участников массовой драки
- 14:30 3 мая
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- Белла Лебедева
По всем случаям проводится проверка для установления всех обстоятельств и принятия соответствующих мер.
За прошедшую неделю более 130 раз сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Коми выезжали на охраняемые объекты в ответ на сигналы тревоги. Кроме того, в рамках этой деятельности был задержан один гражданин, находившийся в официальном розыске, и еще 25 человек были задержаны по обвинению в совершении административных правонарушений. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Один из случаев произошел в Сыктывкаре, когда росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из увеселительных заведений. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили конфликт между пятью гражданами, который привел к физической драке. Четверо мужчин и одна женщина были задержаны и доставлены в полицейскую участок для проведения дальнейшего расследования.
Второе событие произошло в Ухте, когда сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из кафе. По прибытии на место происшествия росгвардейцам обратилась администратор заведения, которая рассказала, что неизвестный мужчина проявлял агрессию, мешал работе персонала, размахивал руками и повредил стеклянную барную стойку. По предварительным данным, ущерб составил около 10 тысяч рублей. Мужчина 1999 года рождения был задержан сотрудниками Росгвардии.