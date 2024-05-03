В Сыктывкаре росгвардейцы задержали участников массовой драки

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По всем случаям проводится проверка для установления всех обстоятельств и принятия соответствующих мер. За прошедшую неделю более 130 раз сотрудники подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Коми выезжали на охраняемые объекты в ответ на сигналы тревоги. Кроме того, в рамках этой деятельности был задержан один гражданин, находившийся в официальном розыске, и еще 25 человек были задержаны по обвинению в совершении административных правонарушений. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Один из случаев произошел в Сыктывкаре, когда росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, получили сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из увеселительных заведений. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили конфликт между пятью гражданами, который привел к физической драке. Четверо мужчин и одна женщина были задержаны и доставлены в полицейскую участок для проведения дальнейшего расследования.