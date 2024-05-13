Суд в Казахстане вынес приговор убийце-Бишимбаеву
- 15:45 13 мая
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- Белла Лебедева
Его приговорили к 24 годам колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью и истязаниями.
Согласно решению Специализированного межрайонного суда по уголовным делам в Астане, экс-министру национальной экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву был вынесен приговор в связи с делом об убийстве его гражданской жены Салтанат Нукеновой.
Трансляция оглашения приговора была проведена на YouTube-канале суда. Бишимбаев считается виновным в преднамеренном убийстве своей гражданской жены. Преступление произошло 9 ноября 2023 года в ресторане Bau, расположенном в здании молла "Гастро-Площадь Центр" в Астане. Отмечается, что директором этого места является брат Бахытжан Байжанов.
Сразу после убийства, Бишимбаева задержали. Судебное разбирательство началось в конце марта. В ходе процесса 24 апреля Куандык Бишимбаев частично признал свою вину в убийстве Салтанат Нукеновой, но отрицал оказание истязаний и особую жестокость.