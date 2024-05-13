Суд в Казахстане вынес приговор убийце-Бишимбаеву

Фото Верховного суда Казахстана

Его приговорили к 24 годам колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью и истязаниями. Согласно решению Специализированного межрайонного суда по уголовным делам в Астане, экс-министру национальной экономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву был вынесен приговор в связи с делом об убийстве его гражданской жены Салтанат Нукеновой.

Трансляция оглашения приговора была проведена на YouTube-канале суда. Бишимбаев считается виновным в преднамеренном убийстве своей гражданской жены. Преступление произошло 9 ноября 2023 года в ресторане Bau, расположенном в здании молла "Гастро-Площадь Центр" в Астане. Отмечается, что директором этого места является брат Бахытжан Байжанов.