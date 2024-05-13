В Сыктывкаре не изменятся городские тарифы на дачные маршруты

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Этот вопрос обсудят на следующем заседании Совета города, где уже внесен проект решения. В скором времени в Сыктывкаре планируется принять новые меры по поддержке жителей в области общественного транспорта, специально на дачных маршрутах.

Упомянутый документ предлагает рекомендовать транспортным компаниям, обслуживающим муниципальные маршруты № 102 "Автостанция - Максаковские дачи", № 105 "Автостанция - общество "Здоровье", № 109 "ЖД вокзал - Мырты-Ю", № 126 "Орбита - Максаковские дачи", использовать тарифы проезда согласно городским ставкам, даже в случае, если стоимость проезда превышает установленный максимальный уровень тарифа.