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В Инте разрешили проблему распределения тепла для 47 многоквартирных домов

В Инте разрешили проблему распределения тепла для 47 многоквартирных домов фото редакции

Эти мероприятия были предприняты с целью выравнивания гидравлического и теплового режима и решения проблемы с распределением тепла в этих зданиях.

В Инте Коми энергосбытовая компания вместе с Интинской ТЭЦ и управляющими компаниями провели установку балансировочных клапанов в 47 многоквартирных домах.

После монтажа балансировочных клапанов удалось значительно уменьшить потребление расхода тепла. Например, управляющая компания "Восход" в доме на улице Мира, 1, приобрела регулирующую арматуру на стояках отопления, и после установки потребление тепла снизилось на 24%, с 6,3 т/ч до 4,8 т/ч.

Коми энергосбытовая компания напоминает, что регулировка систем теплоснабжения в многоквартирных домах является обязанностью управляющих компаний. Они должны самостоятельно приобретать и устанавливать балансировочные клапаны или другую регулировочную арматуру на своих объектах, включая узлы ввода и стояки отопления.

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