В Инте разрешили проблему распределения тепла для 47 многоквартирных домов

Эти мероприятия были предприняты с целью выравнивания гидравлического и теплового режима и решения проблемы с распределением тепла в этих зданиях.

В Инте Коми энергосбытовая компания вместе с Интинской ТЭЦ и управляющими компаниями провели установку балансировочных клапанов в 47 многоквартирных домах.