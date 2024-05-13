Водитель "харлея", который попал в аварию в Коми в 2021 году, доказал, что он невиновен в ДТП

Суд вынес приговор по делу об аварии в Сыктывдинском районе, где, как оказалось, ложно обвинили водителя мотоцикла Harley Davidson. В ходе рассмотрения дела, которое продолжалось до 9 апреля 2024 года, выяснилось, что информация о его виновности не соответствует действительности.

Напомним, авария произошла 3 июля 2021 года, около 15:47. Водитель за рулем мотоцикла 1988 года рождения ехал по автодороге Сыктывкар – Ухта. В какой-то момент с ним столкнулась Toyota Camry под управлением мужчины 1973 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, который получил открытый перелом голеностопного сустава. В момент аварии был в мотошлеме.