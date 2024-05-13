"Теперь это запрещено": всех, кто покупает на Wildberries, AliExpress и Ozon, ждет сюрприз с 15 мая

Клиентам известных интернет-магазинов сообщили о важном обновлении. В ближайшем будущем на этих платформах вводятся новые правила относительно некоторых товаров, и маркетплейсы ограничат в своих действиях. Финансовый эксперт Валерий Попов рассказал о таком изменении.

Согласно его словам, данная новация будет полезной для всех, кто пользуется услугами интернет-магазинов, так как она затронет качество торгуемых товаров. Речь идет о новом этапе внедрения маркировки товаров.

Недавно в нашей стране вступили в силу поправки в законодательстве, позволяющие более жестко регулировать рынок продаж практически всех категорий товаров. Теперь для многих видов продукции обязательно наличие маркировки, которая гарантирует подлинность и высокое качество товара. Например, такая маркировка понадобится для питьевой воды, велосипедов, одежды, обуви и других товаров. И начиная с мая этого года, дополнительные категории товаров также будут подпадать под это требование.