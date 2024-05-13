"Теперь это запрещено": всех, кто покупает на Wildberries, AliExpress и Ozon, ждет сюрприз с 15 мая
- 15:10 13 мая
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- Служба новостей
Клиентам известных интернет-магазинов сообщили о важном обновлении. В ближайшем будущем на этих платформах вводятся новые правила относительно некоторых товаров, и маркетплейсы ограничат в своих действиях. Финансовый эксперт Валерий Попов рассказал о таком изменении.
Согласно его словам, данная новация будет полезной для всех, кто пользуется услугами интернет-магазинов, так как она затронет качество торгуемых товаров. Речь идет о новом этапе внедрения маркировки товаров.
Недавно в нашей стране вступили в силу поправки в законодательстве, позволяющие более жестко регулировать рынок продаж практически всех категорий товаров. Теперь для многих видов продукции обязательно наличие маркировки, которая гарантирует подлинность и высокое качество товара. Например, такая маркировка понадобится для питьевой воды, велосипедов, одежды, обуви и других товаров. И начиная с мая этого года, дополнительные категории товаров также будут подпадать под это требование.
"Теперь на многих товарах обязательно должны быть qr-коды, которые можно сканировать для получения подтверждения о качестве через портал «честного знака». Продажа товаров без маркировки будет запрещена, и интернет-площадки, нарушившие это правило, ожидает штраф", - пояснил эксперт.
Согласно словам Попова, наличие такого знака позволит защитить россиян от подделок. Это изменение должно понравиться большинству покупателей. Кроме того, маркетплейсы будут изменять форму оформления продажи таких товаров, включая как электронные, так и бумажные чеки. Этот сюрприз ожидает многих уже с 12 мая, по информации от Primpress.