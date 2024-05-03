Врач из Сыктывкара лишился 1,8 млн рублей после общения

В случае получения подобных звонков, рекомендуется прервать разговор и обратиться в банк, а также сообщить о происшествии в органы внутренних дел.

Местный врач обратился в дежурную часть УМВД по Сыктывкару с заявлением о хищении его денежных средств, отмечается в пресс-релизе МВД по Коми. Мужчина рассказал полицейским, что на его сотовый телефон поступали звонки от якобы сотрудников банка и федеральной службы безопасности. Злоумышленники утверждали, что от его имени пытаются оформить кредиты в разных городах.