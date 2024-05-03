Врач из Сыктывкара лишился 1,8 млн рублей после общения
- 13:00 3 мая
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- Белла Лебедева
В случае получения подобных звонков, рекомендуется прервать разговор и обратиться в банк, а также сообщить о происшествии в органы внутренних дел.
Местный врач обратился в дежурную часть УМВД по Сыктывкару с заявлением о хищении его денежных средств, отмечается в пресс-релизе МВД по Коми. Мужчина рассказал полицейским, что на его сотовый телефон поступали звонки от якобы сотрудников банка и федеральной службы безопасности. Злоумышленники утверждали, что от его имени пытаются оформить кредиты в разных городах.
Чтобы предотвратить эти незаконные операции, мужчине предложили оформить "зеркальную" заявку на займы, поместить деньги на "безопасный" счет и ожидать уведомления об отмене процедуры. В попытке избежать возможных долгов, потерпевший решил поступить согласно советам мошенников, взял в различных банках ссуду на сумму более 1,8 млн рублей и перечислил деньги по указанным аферистами реквизитам.
Однако, не получив ответной реакции от мошенников, мужчина сам связался с финансовыми учреждениями и узнал, что стал жертвой мошенничества.
В связи с этим инцидентом следователем УМВД по Сыктывкару было возбуждено уголовное дело в отношении неизвестных лиц по статье 159 часть 4 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за мошенничество в крупном размере.
Полиция напоминает, что таких услуг, как "зеркальный" кредит и "безопасный" счет в финансовых учреждениях не существует.