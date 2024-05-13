Сыктывкарца осудили за убийство своей знакомой

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Решение вынес городской суд. Житель Сыктывкара приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы за убийство своей знакомой.

Согласно решению суда, в июле 2023 года между 55-летним местным жителем и его 54-летней знакомой врачом- эндокринологом, произошла ссора. Оба были трезвыми во время конфликта.

В ходе ссоры мужчина нанес несколько ударов ножом по груди, животу и голове своей знакомой. В результате потерпевшая скончалась от массивной потери крови. После совершения преступления сыктывкарец сам вызвал полицию. При прибытии на место происшествия, полицейские обнаружили труп женщины и мужчину, находившегося в бессознательном состоянии. Квартира была заперта изнутри.

Вину в содеянном мужчина признал, однако отказался объяснить мотивы своих действий. Суд приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.