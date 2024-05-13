Пенсионеров старше 65 лет начнут проверять с 15 мая: вот, что необходимо сделать сейчас

С начала апреля запускается новая программа, которая призвана защитить пожилых людей от мошенничества. Инициатива будет осуществляться на региональном уровне и включает проведение бесед с пенсионерами, которых заметят на улице.

Основная цель программы заключается в повышении осведомленности пожилых граждан о различных схемах мошенничества и предоставлении рекомендаций по их предотвращению.