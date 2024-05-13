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Пенсионеров старше 65 лет начнут проверять с 15 мая: вот, что необходимо сделать сейчас

Пенсионеров старше 65 лет начнут проверять с 15 мая: вот, что необходимо сделать сейчасfreepik.com

С начала апреля запускается новая программа, которая призвана защитить пожилых людей от мошенничества. Инициатива будет осуществляться на региональном уровне и включает проведение бесед с пенсионерами, которых заметят на улице.

Основная цель программы заключается в повышении осведомленности пожилых граждан о различных схемах мошенничества и предоставлении рекомендаций по их предотвращению.

Планируется начать внедрение программы на Урале, и в некоторых случаях к ней могут присоединиться руководители городских управлений внутренних дел. Целью этой инициативы является предупреждение пожилых людей о возможных рисках мошенничества и обеспечение их безопасности от потенциальных угроз.

В последние годы стало все чаще появляться информация о пенсионерах, которые попадаются на уловки мошенников. Пожилые люди часто становятся легкой добычей для преступников, которые используют их доверчивость и недостаток финансовой грамотности. Чтобы защитить своих близких от мошенников, важно регулярно проводить беседы с пожилыми людьми, обучая их распознавать признаки мошенничества и правильно реагировать на подозрительные ситуации. Необходимо научить пожилых людей не доверять незнакомцам и не разглашать свои личные данные, сообщает sevastopolmedia.ru.

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