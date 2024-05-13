Пенсионеров старше 65 лет начнут проверять с 15 мая: вот, что необходимо сделать сейчас
- 19:30 13 мая
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- Служба новостей
С начала апреля запускается новая программа, которая призвана защитить пожилых людей от мошенничества. Инициатива будет осуществляться на региональном уровне и включает проведение бесед с пенсионерами, которых заметят на улице.
Основная цель программы заключается в повышении осведомленности пожилых граждан о различных схемах мошенничества и предоставлении рекомендаций по их предотвращению.
Планируется начать внедрение программы на Урале, и в некоторых случаях к ней могут присоединиться руководители городских управлений внутренних дел. Целью этой инициативы является предупреждение пожилых людей о возможных рисках мошенничества и обеспечение их безопасности от потенциальных угроз.
В последние годы стало все чаще появляться информация о пенсионерах, которые попадаются на уловки мошенников. Пожилые люди часто становятся легкой добычей для преступников, которые используют их доверчивость и недостаток финансовой грамотности. Чтобы защитить своих близких от мошенников, важно регулярно проводить беседы с пожилыми людьми, обучая их распознавать признаки мошенничества и правильно реагировать на подозрительные ситуации. Необходимо научить пожилых людей не доверять незнакомцам и не разглашать свои личные данные, сообщает sevastopolmedia.ru.