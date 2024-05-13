Сыктывкарцы могут подарить вторую жизнь пластиковым картам
- 16:19 13 мая
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- Дарья Шучалина
Жители столицы Коми могут сберечь природу родного города, если перестанут выбрасывать вне мест сбора отходов ненужные пластиковые карты. Кроме того, сдать их теперь можно в эко-пункт «Лысва», созданный Региональным оператором по обращению с ТКО.
Как отметил «Про Городу» муниципальный представитель ООО «Региональный оператор Севера» Дмитрий Апраксин, на сегодня все меньше горожан пользуются пластиковыми картами, поскольку в оцифрованном виде они содержатся в сотовых телефонах. Кроме того, многие банки и магазины стараются стимулировать потребителей скачивать мобильные приложения в свои гаджеты.
Разные виды пластика в случае попадания на землю разлагаются в ней, как правило, свыше ста лет и негативно влияют на почвенный состав.
- В нашем экологическом пункте на Громова, 75 мы теперь принимаем пластиковые карты в любом количестве, - уточнил собеседник «Про Города». – Из этого типа отходов делаем очень полезные вещи. В частности, медиаторы и фликеры. Кстати, в Ухте, где базируется наш головной офис, вместе с юными инспекторами дорожного движения фликеры изготавливаем вместе.
Ну, и по-прежнему в «Лысве» готовы встречать сыктывкарцев и гостей столицы с любыми иными отходами. А если сознательные граждане, предпочитающие заниматься раздельным сбором мусора, приедут тогда, когда пункт закрыт, на его территории выбросить пакеты с ТКО можно в цветные контейнеры. На каждом указано – какую категорию отходов следует в него бросать.