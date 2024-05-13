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Сыктывкарцы могут подарить вторую жизнь пластиковым картам

Сыктывкарцы могут подарить вторую жизнь пластиковым картамФото "Про Город Сыктывкар"

Жители столицы Коми могут сберечь природу родного города, если перестанут выбрасывать вне мест сбора отходов ненужные пластиковые карты. Кроме того, сдать их теперь можно в эко-пункт «Лысва», созданный Региональным оператором по обращению с ТКО.

Как отметил «Про Городу» муниципальный представитель ООО «Региональный оператор Севера» Дмитрий Апраксин, на сегодня все меньше горожан пользуются пластиковыми картами, поскольку в оцифрованном виде они содержатся в сотовых телефонах. Кроме того, многие банки и магазины стараются стимулировать потребителей скачивать мобильные приложения в свои гаджеты.

Разные виды пластика в случае попадания на землю разлагаются в ней, как правило, свыше ста лет и негативно влияют на почвенный состав. 

- В нашем экологическом пункте на Громова, 75 мы теперь принимаем пластиковые карты в любом количестве, - уточнил собеседник «Про Города». – Из этого типа отходов делаем очень полезные вещи. В частности, медиаторы и фликеры. Кстати, в Ухте, где базируется наш головной офис, вместе с юными инспекторами дорожного движения фликеры изготавливаем вместе.

Ну, и по-прежнему в «Лысве» готовы встречать сыктывкарцев и гостей столицы с любыми иными отходами. А если сознательные граждане, предпочитающие заниматься раздельным сбором мусора, приедут тогда, когда пункт закрыт, на его территории выбросить пакеты с ТКО можно в цветные контейнеры. На каждом указано – какую категорию отходов следует в него бросать.

Дарья ШУЧАЛИНА
 

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