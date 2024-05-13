Сыктывкарцы могут подарить вторую жизнь пластиковым картам

Жители столицы Коми могут сберечь природу родного города, если перестанут выбрасывать вне мест сбора отходов ненужные пластиковые карты. Кроме того, сдать их теперь можно в эко-пункт «Лысва», созданный Региональным оператором по обращению с ТКО.

Как отметил «Про Городу» муниципальный представитель ООО «Региональный оператор Севера» Дмитрий Апраксин, на сегодня все меньше горожан пользуются пластиковыми картами, поскольку в оцифрованном виде они содержатся в сотовых телефонах. Кроме того, многие банки и магазины стараются стимулировать потребителей скачивать мобильные приложения в свои гаджеты.

Разные виды пластика в случае попадания на землю разлагаются в ней, как правило, свыше ста лет и негативно влияют на почвенный состав.