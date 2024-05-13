Пенсионерам повысят пенсии еще на 20%: оглашена дата новой индексации выплат

Пенсионерам сообщили о грядущей индексации пенсий, которая произойдет в два этапа. Выплаты повысят на 20 процентов от текущего уровня, в результате чего средняя пенсия должна превысить 23 тысячи рублей. Об этом сообщил эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Власов.

По его словам, планируется увеличить пенсионные выплаты в России уже в следующем году. Эксперты подготовили проект бюджета фонда на ближайшие два года, где предусмотрены конкретные параметры индексаций пенсий. В первую очередь планируется повышение социальных пенсий и выплат по государственному обеспечению.

"Индексация социальных пенсий произошла в апреле текущего года, все пенсионеры получили прибавку, независимо от их уровня занятости. Следующая индексация запланирована на апрель 2025 года, и ожидается, что она составит 9,5 процента. Год спустя социальные пенсии вырастут еще на 10,3 процента", — отметил Власов.

Таким образом, в общей сложности пенсии увеличатся примерно на 20 процентов от нынешнего уровня. Кроме того, планируется повышение страховых пенсий всех видов: пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Индексация в следующем году пройдет в два этапа: первый в феврале, а затем еще один с 1 апреля. Общий процент индексации за ближайшие два года составит примерно 13 процентов.