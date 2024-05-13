Житель Печоры остался без 330 тысяч рублей, желая приобрести японский мини-трактор

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В дежурную часть Управления МВД по Печоре обратился 60-летний житель города, который пострадал от мошенничества при покупке товара в интернете. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Коми, мужчина потерял значительную сумму денег.

Потерпевший рассказал, что он обнаружил на сайте бесплатных объявлений предложение о продаже японского мини-трактора. Он связался с продавцом, который попросил перенести переговоры в закрытый мессенджер.

В дальнейшем, "продавец" уговорил пострадавшего перевести сумму денег на его банковский счет, объясняя это необходимостью совершить покупку до других потенциальных покупателей. Наивный покупатель, полностью доверяя злоумышленнику, перевел 300 тысяч рублей по указанным реквизитам.

Когда потерпевший пытался связаться с "продавцом" снова, все его попытки оказались безуспешными. Подозревая, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

Уголовное дело по данному факту мошенничества было возбуждено следователем Управления МВД по Печоре в соответствии с частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.