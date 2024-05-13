Межгосударственный авиационный комитет выяснил причины падения самолета в Усть-Куломе

Фото Северо-Западной транспортной прокуратуры

Эксперты провели анализ авиаинцидента с легкомоторным самолетом, который разбился и загорелся во дворе частного дома. В соответствии с отчетом Межгосударственной авиационной комиссии (МАК), командир воздушного судна изначально запланировал полет по маршруту Чебоксары — Троицко-Печорск. Несмотря на отсутствие промежуточной посадки в Усть-Куломе, командир решил провести дополнительную тренировку у второго пилота и согласовал посадку с диспетчером.

После успешной посадки в Усть-Куломе самолет должен был продолжить свой полет в Троицко-Печорск. Однако вскоре после взлета и начала набора высоты воздушное судно столкнулось с проводами линии электропередачи, а затем с забором дома и деревьями на участке. Разрушение самолета привело к утечке топлива и последующему возгоранию.

МАК провела анализ и выделила три возможные причины авиационного происшествия: отказ системы управления воздушным судном, ошибка экипажа в расчетах летных характеристик при взлете, и нештатная работа силовой установки.