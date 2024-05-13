Межгосударственный авиационный комитет выяснил причины падения самолета в Усть-Куломе
- 17:15 13 мая
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- Белла Лебедева
Эксперты провели анализ авиаинцидента с легкомоторным самолетом, который разбился и загорелся во дворе частного дома.
В соответствии с отчетом Межгосударственной авиационной комиссии (МАК), командир воздушного судна изначально запланировал полет по маршруту Чебоксары — Троицко-Печорск. Несмотря на отсутствие промежуточной посадки в Усть-Куломе, командир решил провести дополнительную тренировку у второго пилота и согласовал посадку с диспетчером.
После успешной посадки в Усть-Куломе самолет должен был продолжить свой полет в Троицко-Печорск. Однако вскоре после взлета и начала набора высоты воздушное судно столкнулось с проводами линии электропередачи, а затем с забором дома и деревьями на участке. Разрушение самолета привело к утечке топлива и последующему возгоранию.
МАК провела анализ и выделила три возможные причины авиационного происшествия: отказ системы управления воздушным судном, ошибка экипажа в расчетах летных характеристик при взлете, и нештатная работа силовой установки.
Согласно отчету, наиболее вероятной причиной авиаинцидента была потеря мощности двигателя на взлете из-за разрушения поплавков карбюратора, что привело к небезопасному профилю набора высоты и столкновению с препятствиями. Комиссия также сделала вывод о том, что экипаж не учел риски, связанные с наличием препятствий на пути взлета при отказе двигателя.