Гадость в пластике: Роскачество опубликовало черный список растительного масла
- 17:00 14 апреля
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- Служба новостей
Роскачество провело исследование качества растительных масел, представленных на российском рынке. В ходе исследования было изучено 57 образцов, и большинство из них соответствовало стандартам качества.
Однако у некоторых известных брендов, таких как "Солнце Мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя Солнца", "Золотой Стандарт", "Благо", "Алей Konako" и "Green Ray", были обнаружены недостатки. Информация, указанная на упаковке этих масел, оказалась недостоверной.
Также у масел брендов "Кубань" и "Green Ray" было отмечено отклонение от заявленного состава жирных кислот, что может свидетельствовать об использовании посторонних масел в процессе производства. Это вызывает сомнения относительно прозрачности и соответствия заявленным компонентам у этих производителей.
В то же время, марки "Добавкин", "Каролина", "Подворье" и "Слобода" не имели проблем при исследовании и, следовательно, соответствуют требованиям качества и предоставляют достоверную информацию для потребителей.