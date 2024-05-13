Уже точно случится: Набиуллина призвала граждан готовиться к появлению новой валюты

Реальные сроки значительного масштабирования цифрового рубля станут ясны не раньше 2025 года, а полная интеграция новой валюты и ее широкое применение среди населения могут занять от пяти до семи лет. Такое мнение выразила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

Она подчеркнула, что переход на цифровой рубль должен быть плавным и комфортным для всех участников рынка, в том числе для обычных граждан и бизнеса. Важно, чтобы у людей оставалась свобода выбора способа расчетов, и чтобы новая система была хорошо воспринята обществом. Цифровой рубль станет новой формой национальной валюты, которая будет использоваться наряду с привычными наличными и безналичными деньгами.