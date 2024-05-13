У жителей Коми изъяли восемь единиц охотничьего оружия
- 21:45 13 мая
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- Олег Помидоров
На прошлой недели у жителей республики изъяли правоохранителям почти десять единиц оружия.
Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, за минувшие семь день в десяти случаях было выявлено правонарушение в сфере оборота оружия. В восьми случаях правоохранители изъяли восемь единиц охотничьего оружия.
Почти все нарушения были допущены гражданами из-за нарушения сроков продления разрешительных документов.
В центре лицензионно-разрешительной работы региональной Росгвардии напомнили, что для продления срока разрешения на имение оружия, граждане должны заранее направить заявление и документы не позднее, чем за месяц до истечения срока действия последнего разрешения. За нарушение в сфере перерегистрации оружия граждане подлежат административной ответственности.