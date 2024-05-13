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У жителей Коми изъяли восемь единиц охотничьего оружия

У жителей Коми изъяли восемь единиц охотничьего оружияФото из архива "Про Город Сыктывкар"

На прошлой недели у жителей республики изъяли правоохранителям почти десять единиц оружия.

Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, за минувшие семь день в десяти случаях было выявлено правонарушение в сфере оборота оружия. В восьми случаях правоохранители изъяли восемь единиц охотничьего оружия.

Почти все нарушения были допущены гражданами из-за нарушения сроков продления разрешительных документов. 

В центре лицензионно-разрешительной работы региональной Росгвардии напомнили, что для продления срока разрешения на имение оружия, граждане должны заранее направить заявление и документы не позднее, чем за месяц до истечения срока действия последнего разрешения. За нарушение в сфере перерегистрации оружия граждане подлежат административной ответственности.
 

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