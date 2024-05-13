У жителей Коми изъяли восемь единиц охотничьего оружия

На прошлой недели у жителей республики изъяли правоохранителям почти десять единиц оружия.

Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, за минувшие семь день в десяти случаях было выявлено правонарушение в сфере оборота оружия. В восьми случаях правоохранители изъяли восемь единиц охотничьего оружия.