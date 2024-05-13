Поезд "Воркута - Москва" снес легковушку в Вологде

Фото УМВД РФ по Вологодской области

Службы экстренного реагирования оперативно приступили к расследованию всех обстоятельств происшедшего. Сегодня, 13 мая, в Вологде произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде, расположенном на 498 километре улицы Маяковского между станциями Блок-Пост 499 километра и Вологда I Северной железной дороги. Смертельный инцидент затронул пассажирский поезд номер 375, следующий из Воркуты в Москву, и легковой автомобиль Honda Partner. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Вологодской области.

Водитель легковушки, 1982 года рождения, нарушил правила дорожного движения, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с движущимся поездом. Машинист пассажирского поезда, реагируя на предстоящее столкновение, активировал экстренное торможение. Тем не менее, из-за недостаточного расстояния до автомобиля, аварии не удалось избежать.