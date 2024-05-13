Поезд "Воркута - Москва" снес легковушку в Вологде
- 12:00 13 мая
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- Белла Лебедева
Службы экстренного реагирования оперативно приступили к расследованию всех обстоятельств происшедшего.
Сегодня, 13 мая, в Вологде произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде, расположенном на 498 километре улицы Маяковского между станциями Блок-Пост 499 километра и Вологда I Северной железной дороги. Смертельный инцидент затронул пассажирский поезд номер 375, следующий из Воркуты в Москву, и легковой автомобиль Honda Partner. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Вологодской области.
Водитель легковушки, 1982 года рождения, нарушил правила дорожного движения, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с движущимся поездом. Машинист пассажирского поезда, реагируя на предстоящее столкновение, активировал экстренное торможение. Тем не менее, из-за недостаточного расстояния до автомобиля, аварии не удалось избежать.
Водитель легкового автомобиля скончался на месте. По информации официальных лиц, пассажиры поезда Воркута - Москва и члены локомотивной бригады не получили травм. Движение поезда было временно остановлено, однако это не оказало влияние на расписание движения других пассажирских поездов.