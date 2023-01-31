Опасные ватрушки: почему сыктывкарцы продолжают катать детей на стихийных горках

22 января с горки за Стефановским собором в Сыктывкаре “скорая помощь” забрала двоих детей после того, как они врезались друг в друга на ватрушках. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” сходил на спуск и узнал, продолжают ли родители катать там своих детей и почему.
После происшествия взрослые приводят детей на несанкционированную горку за Свято-Стефановским собором как ни в чем ни бывало. 29 января в районе 12:00 там было много народу. Туда приходят родители с детьми: от совсем маленьких до десяти лет. Дети постарше катаются на ватрушках самостоятельно.
Как рассказывают сыктывкарцы, они водят детей на эту горку из-за ее доступности. Со слов взрослых, туда подтягиваются практически все семьи с района Париж. Некоторые приезжают прямо с Заречья.
“Здесь все рядышком. Дети поехали – покатались. А родители должны смотреть, чтобы никто следом не поехал по горке. Каждый ребенок сам должен смотреть и выбирать, по какой горке ему съехать, а не так, наобум. Если что-то происходит, то тут вина родителей, а не детей”, – делится жительница Сыктывкара Лидия Портнякова.
Лидия пришла на горку вместе с двумя внучками и одним внуком.
“Тут бояться нечего. Съездите один раз сами, посмотрите… Даже для самых маленьких нечего бояться. Там есть, конечно, проблемные горки, куда идут взрослые, которые могут управлять сами. Каждый выбирает горку по своему вкусу”, – рассказывает сыктывкарка Лидия Портнякова.
Некоторые горожане также утверждают, что эту горку необходимо оборудовать для катаний и контролировать соответствующими ведомствами:
“Единственное, что не нравится — возле одной из горок торчит металлический прут. Его надо бы спилить, а то это несерьезно. Мало ли, детвора маленькая бегает”, – считает горожанка Лидия Портнякова.
Другие сыктывкарцы понимают, что горка опасна, но это не мешает им приводить сюда детей:
“На этой горке остается только следить родителям, чтобы ребенок не врезался. Ну а что, если горка будет санкционированной, дети врезаться перестанут?” — возмущается сыктывкарка Ксения Иртыш.
Родители сообщили, что не слышали о том, что двое детей получили травмы на этой горке.
“Первый раз слышу о травмах вообще. Мы под контролем держим нашего сына. Следим специально, чтобы он только по маленьким трамплинам катался. Под чутким присмотром”, – рассказывает Сергей Фадеев.
Горожане объяснили, почему не едут кататься на ватрушках в специальные для этого места.
“Вы знаете, как сложно бабушкам, ехать в парки отдыхов? Надо как-то мобилизоваться нам, пенсионерам. А здесь вот рядышком — вышел и пошел. Это удобно. У меня вот трое внуков: одного с Орбиты забирать, другие тут рядом живут. Это просто лишние хлопоты”, – добавила сыктывкарка Лидия Портнякова.
Дети сами не против кататься на опасной горке. Об этом они сами заявили журналисту. По спускам они выбирают те, что ближе к началу. В конце горки предпочитают кататься дети постарше из-за большого количества бугров и подъемов.
Горка за Стефановским собором является несанкционированной. МЧС предупреждает, что катание по таким горкам может привести к травмам. Такая же ситуация и вокруг горки на набережной. Самая большая опасность это выход на ватрушке на лед вблизи берега. Так как именно около берега образуется течение и теплые сточные воды, которые позднее образовывают промоины и полыньи. Сам лед в таком месте – небезопасный.
Некоторые и вовсе получают травмы, катаясь на ватрушках. Например, в 2019 году жительница столицы Коми, катаясь на тюбинге на набережной, получила травму головы и попала в больницу.
А в рубрике “Народный контроль” в ноябре 2022 года жители Сыктывкара пожаловались на мальчика, который катался прямо со склона возле "Дома Быта".
В Сыктывкаре существуют парки отдыха, где можно покататься на ватрушках на специальных горках:
- База “Русские горки”: улица Тентюковская, 279/1.
- Еляты: улица Береговая, 2,
- Лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной: улица Северная, 1-а.