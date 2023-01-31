Опасные ватрушки: почему сыктывкарцы продолжают катать детей на стихийных горках

22 января с горки за Стефановским собором в Сыктывкаре “скорая помощь” забрала двоих детей после того, как они врезались друг в друга на ватрушках. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” сходил на спуск и узнал, продолжают ли родители катать там своих детей и почему.

После происшествия взрослые приводят детей на несанкционированную горку за Свято-Стефановским собором как ни в чем ни бывало. 29 января в районе 12:00 там было много народу. Туда приходят родители с детьми: от совсем маленьких до десяти лет. Дети постарше катаются на ватрушках самостоятельно.

Как рассказывают сыктывкарцы, они водят детей на эту горку из-за ее доступности. Со слов взрослых, туда подтягиваются практически все семьи с района Париж. Некоторые приезжают прямо с Заречья.

“Здесь все рядышком. Дети поехали – покатались. А родители должны смотреть, чтобы никто следом не поехал по горке. Каждый ребенок сам должен смотреть и выбирать, по какой горке ему съехать, а не так, наобум. Если что-то происходит, то тут вина родителей, а не детей”, – делится жительница Сыктывкара Лидия Портнякова.

Лидия пришла на горку вместе с двумя внучками и одним внуком.