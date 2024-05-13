Школьники в шоке от счастья, родители хватаются за сердце: Госдума заявила об отмене ЕГЭ

Дискуссии о том, следует ли оставлять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) обязательным, активизировались сразу после его запуска. В рядах оппонентов ЕГЭ присутствуют отдельные депутаты и значительная часть населения России. В весенний период 2024 года вопрос повторно стал предметом горячих споров, передает progoroduhta.ru.

Заявлено, что 11 марта 2024 года депутаты от ЛДПР намерены внести в Госдуму законопроект, который предложит освободить учащихся от обязательности сдачи ЕГЭ. Согласно предложению, ученики получат возможность выбирать между прохождением ЕГЭ и сдачей традиционных итоговых экзаменов.

Авторы законопроекта уверены, что введение такой альтернативы способствует повышению качества подготовки специалистов, что критически важно в условиях нехватки рабочих кадров средней квалификации. Инициаторы также утверждают, что устранение обязательности ЕГЭ повысит интерес к получению профессионального образования и улучшит процесс отбора в колледжи и техникумы.

Тем не менее, данное нововведение не находит одобрения у всех. К примеру, представитель профессионального союза «Учитель» Всеволод Луховицкий выразил сомнения касательно эффективности и последствий принятия такого закона.