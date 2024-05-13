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Пирог по-королевски: шикарное блюдо из двух ингредиентов - без муки и выпекания

Пирог по-королевски: шикарное блюдо из двух ингредиентов - без муки и выпекания freepik.com

Этот пирог станет настоящим спасением для тех, кто не хочет долго возиться с тестом. За счет своей простоты он идеально подходит как для ужина, так и для перекуса. Сочная начинка из картофеля, творога и зелени тает во рту, а хрустящая корочка из тертых яиц добавляет пикантности, пишет sevastopolmedia.ru.

Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • 600 г картофеля;
  • ½ ч. л. соли;
  • ½ ч. л. паприки;
  • ½ ч. л. орегано;
  • 300 г творога;
  • 1 зубчик чеснока;
  • пучок петрушки;
  • пучок укропа.

Приготовление:

  1. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Остудите.
  2. Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите.
  3. Измельчите чеснок, зелень.
  4. Смешайте творог с зеленью, чесноком, солью, паприкой и орегано.
  5. Натрите картофель на крупной терке, выложите в форму.
  6. Следующим слоем распределите творожную начинку.
  7. Измельчите яйца на терке, посыпьте пирог сверху.
  8. Украсьте зеленью, накройте пленкой и отправьте в холодильник на несколько часов.
  9. Готовый пирог переложите на блюдо и наслаждайтесь!

Этот рецепт:

  • Прост и быстр в приготовлении.
  • Не требует замешивания теста.
  • Подходит для вегетарианцев.
  • Станет украшением любого стола.

Приятного аппетита!

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