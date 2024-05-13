Пирог по-королевски: шикарное блюдо из двух ингредиентов - без муки и выпекания
- 22:00 13 мая
- 12+
- Служба новостей
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Этот пирог станет настоящим спасением для тех, кто не хочет долго возиться с тестом. За счет своей простоты он идеально подходит как для ужина, так и для перекуса. Сочная начинка из картофеля, творога и зелени тает во рту, а хрустящая корочка из тертых яиц добавляет пикантности, пишет sevastopolmedia.ru.
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 600 г картофеля;
- ½ ч. л. соли;
- ½ ч. л. паприки;
- ½ ч. л. орегано;
- 300 г творога;
- 1 зубчик чеснока;
- пучок петрушки;
- пучок укропа.
Приготовление:
- Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Остудите.
- Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите.
- Измельчите чеснок, зелень.
- Смешайте творог с зеленью, чесноком, солью, паприкой и орегано.
- Натрите картофель на крупной терке, выложите в форму.
- Следующим слоем распределите творожную начинку.
- Измельчите яйца на терке, посыпьте пирог сверху.
- Украсьте зеленью, накройте пленкой и отправьте в холодильник на несколько часов.
- Готовый пирог переложите на блюдо и наслаждайтесь!
Этот рецепт:
- Прост и быстр в приготовлении.
- Не требует замешивания теста.
- Подходит для вегетарианцев.
- Станет украшением любого стола.
Приятного аппетита!