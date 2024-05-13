Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 15 мая
- 14:15 13 мая
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Пенсионерам 70+: приятные льготы и важные ограничения
С 70 лет жизнь пенсионеров в России станет немного комфортнее: для них увеличивается фиксированная выплата к пенсии и расширяются возможности по оплате ЖКХ.
Главное новшество: 80-летним пенсионерам фиксированная выплата к пенсии будет удвоена.
С 70 лет во многих регионах пенсионеры смогут оплачивать только половину стоимости капитального ремонта жилья, а с 80 лет - уже 100%.
Важно:
- Льготы доступны одиноким пенсионерам без других источников дохода, а также семьям, где такие люди составляют большинство.
- Помощь предоставляется на определенную площадь жилья: в Москве, например, это 33 кв. м на человека.
- За превышение этой площади придется доплачивать.
Эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева подчеркивает, что изменение правил предоставления льгот не входит в компетенцию региональных властей.