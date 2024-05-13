Теперь будет полностью запрещено: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет огромный сюрприз с 15 мая

Фото из архива "Про Города"

Пенсионерам 70+: приятные льготы и важные ограничения С 70 лет жизнь пенсионеров в России станет немного комфортнее: для них увеличивается фиксированная выплата к пенсии и расширяются возможности по оплате ЖКХ.

Главное новшество: 80-летним пенсионерам фиксированная выплата к пенсии будет удвоена.

С 70 лет во многих регионах пенсионеры смогут оплачивать только половину стоимости капитального ремонта жилья, а с 80 лет - уже 100%.

Важно:

Льготы доступны одиноким пенсионерам без других источников дохода, а также семьям, где такие люди составляют большинство.

Помощь предоставляется на определенную площадь жилья: в Москве, например, это 33 кв. м на человека.

За превышение этой площади придется доплачивать.