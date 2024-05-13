В Коми за неделю росгвардейцы изъяли 8 единиц охотничьего оружия

Отметим, что ошибка в расчете сроков или невнимательность при заполнении заявления могут привести к таким нарушениям.

За последнюю неделю сотрудниками Управления Росгвардии по Республике Коми, занимающимися лицензионно-разрешительной работой, было выявлено 10 правонарушений в сфере оборота оружия. В результате проведенных проверок было изъято 8 единиц охотничьего оружия.