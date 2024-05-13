В Коми за неделю росгвардейцы изъяли 8 единиц охотничьего оружия
- 19:15 13 мая
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- Белла Лебедева
Отметим, что ошибка в расчете сроков или невнимательность при заполнении заявления могут привести к таким нарушениям.
За последнюю неделю сотрудниками Управления Росгвардии по Республике Коми, занимающимися лицензионно-разрешительной работой, было выявлено 10 правонарушений в сфере оборота оружия. В результате проведенных проверок было изъято 8 единиц охотничьего оружия.
Практически все нарушения совершались гражданами, которые не смогли своевременно продлить разрешительные документы.
Для продления срока действия разрешения на оружие граждане должны подать заявление и необходимые документы не позднее, чем за месяц до истечения срока действия разрешения.
Необходимо отметить, что нарушение сроков регистрации или перерегистрации оружия влечет за собой административную ответственность. Чтобы избежать негативных последствий, гражданам следует тщательно отслеживать сроки действия разрешительных документов и оперативно их обновлять.