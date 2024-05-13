"С 15 марта – полный запрет": всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет новое правило
- 13:40 13 мая
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- Служба новостей
В ближайшее время все владельцы квартир с счетчиками на коммунальные услуги столкнутся с новыми условиями. В данной области будет введен новый запрет на определенные действия, а также гражданам будут осуществлять перерасчеты в некоторых случаях.
По словам юриста Ирины Половодовой, ожидается изменение в процедуре поверки счетчика. Рано или поздно проведение этой операции станет необходимостью для любого бытового прибора учета коммунальных ресурсов. Ранее действовавшая норма вызывала головную боль у собственников недвижимости.
Проблема заключалась в том, что управляющие компании требовали от граждан документального подтверждения проведенной процедуры поверки. Если счетчик не прошел данную проверку, его признавали неработающим, что, в свою очередь, влекло начисление платы за услуги по нормативу. В итоге, сумма в квитанции оказывалась значительно выше, чем при учете показателей счетчиков.
Многие российские граждане обратили внимание на эту проблему и дело даже дошло до суда. Прежде всего, данная ситуация рассматривалась в нижестоящих судебных инстанциях, а затем и в Высшем суде. Судебная система обратила внимание на то, что Минстрой уже заявлял в своих рекомендациях, что доказательства проведенной поверки счетчиков от граждан не требуются.
Более того, теперь вся информация о данной процедуре для всех устройств хранится в единой системе Росреестра, называемой «Аршин». Ресурсные организации уже могут получить эту информацию оттуда без запроса у самих владельцев квартир. Таким образом, собственники больше не обязаны предоставлять документы и полностью запрещается требование от них предоставить доказательства. Если начисление платы произошло по нормативу при исправно работающем счетчике, собственники имеют право требовать перерасчета, как сообщает Primpress.