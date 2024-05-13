В Коми собака покусала ребенка
- 20:30 13 мая
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Бездомное животное покусало ребенку щеку. Сейчас несовершеннолетний проходит лечение.
Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, 12 мая во дворе одного из домов в Печоре, бездомная собака покусала ребенка.
В нескольких постах в интернете появилась информация, что собака вцепилась в лицо ребенка, когда рядом была его мама. Она впоследствии и отозвала собаку. После этого женщина обратилась в службу по отлову бездомных собак, однако они порекомендовали ей обратиться в администрацию города.
Следователи позже сообщили, что администрацией Печоры и службой по отлову бездомных животных не принимаются нужные меры. По факту нападения собаки на ребенка организована процессуальная проверка.