В Коми собака покусала ребенка

Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, 12 мая во дворе одного из домов в Печоре, бездомная собака покусала ребенка.

В нескольких постах в интернете появилась информация, что собака вцепилась в лицо ребенка, когда рядом была его мама. Она впоследствии и отозвала собаку. После этого женщина обратилась в службу по отлову бездомных собак, однако они порекомендовали ей обратиться в администрацию города.