Подборка самых интересных вакансий для сыктывкарских специалистов

официальное трудоустройство;

удобный график работы, рабочий день занимает до шести часов;

форма сотрудника;

льготное посещение зоопарка для вас и для вашей семьи или друзей;

выплаты зарплаты четыре раза в месяц.

Требования:

пунктуальность;

ответственность;

любовь к животным.

Бортпроводник — до 150 000 рублей до вычета налогов

Условия:

выбор подразделения в любом из 11 городов базирования: Грозный, Краснодар, Красноярск, Москва, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Тюмень, Уфа;

гибкий график работы: 25 рабочих дней на 15 выходных дней;

оплату обучения и официальное трудоустройство;

жилье и ежемесячную стипендию 23 000 рублей в месяц на время обучения;

компенсацию расходов на медицинскую комиссию (ВЛЭК);

льготные авиабилеты тебе и членам семьи;

увеличенный отпуск;

быстрый карьерный рост;

полеты по всему миру – более 140 маршрутов.

Требования:

полное среднее образование (11 классов);

отсутствие ограничений по здоровью;

самое главное — желание работать и любовь к небу.

Статистик на баскетбольные матчи — от 50 до 500 евро на руки

Genius Sports is a leading provider of real-time sports information collecting stats and data.

We are currently looking for responsible and competent individuals to expand our trustworthy Basketball reporting network.

We are searching in different cities of Russia.

Responsibilities:

The job involves updating live events directly from the venue via our state of the art Mobile Interface and short key-phrase reports. No prior reporting knowledge is required, full training included.

Requirements:

Ability to travel to venues

Clear and understandable spoken English.

Solid knowledge and understanding of Ice hockey, Basketball rules.

Responsible, reliable, and punctual.

Possession of two fully functional mobile phones.

Availability to attend sports events, including on weekdays and/or weekends

Basic computer skills (access to emails, Skype, online payment accounts).

Conditions:

We offer attractive payment (50 euro - 1 game).

Дизайнер-фотограф — до 35 000 рубоей до вычета налогов

Обязанности:

подготовка дизайнов для типографии;

подготовка дизайнов для социальных сетей;

создание иллюстраций;

фото товаров для сайтов.

Требования:

знание Corel и Photoshop.

Условия:

официальное оформление в соответствии с ТК РФ;

выплата заработной платы два раза в месяц 23 и 8 числа;

график работы 5/2 Режим работы с 9 до 17;

заработная плата: на испытательном сроке три месяца — 29 000 рублей до вычета НДФЛ.

Флорист — от 25 000 до 43 000 рублей до вычета налогов

Требования:

опыт работы от 3х месяцев;

опыт в продажах;

чувство вкуса;

общительность и доброжелательность;

пунктуальность, ответственность, честность;

желание обучаться, расти и развиваться вместе с компанией.

Обязанности:

прием и обработка заказов;

сборка евро и монобукетов, свадебная флористика;

поддержание порядка в студии и на рабочем месте;

уход за цветами.

Условия: