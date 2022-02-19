Подборка самых интересных вакансий для сыктывкарских специалистов

Рынок вакансий для сыктывкарцев полон предложений, однако многие попросту устали от рутины и неинтересных предложений даже за крупную зарплату. «Pro Город Сыктывкар» подготовил подборку с самыми любопытными вакансиями для сыктывкарцев, которорые точно не оставят равнодушными тех, кто хочет кардинально изменить свою жизнь или попробовать что-то новое в сфере труда.

Сотрудник зоопарка — от 43 000 рублей на руки

Опыт работы не требуется, полная занятость, полный рабочий день. Вакансия подходит для соискателей с инвалидностью.