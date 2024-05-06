Указ подписан: пенсионеров обяжут платить еще четыре налога с 8 мая
- 09:40 6 мая
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- Служба новостей
Мир налогов и льгот часто может показаться сложным и запутанным, особенно для пенсионеров.
В России существует ряд финансовых правил, которые старшему поколению важно учитывать, чтобы избежать неожиданных обязательств.
Агентство «Прайм» сообщает, что если пенсионер продолжает работать, он обязан платить налог на доходы физических лиц. Этот налог также применяется к доходам от сдачи квартир в аренду. Стоит помнить, что налоговые ставки могут отличаться в зависимости от того, является ли человек самозанятым или работает по другим схемам.
Но налоги касаются не только заработка. Если пенсионер продает квартиру до истечения минимального срока владения, ему придется платить налог на прибыль. Кроме того, налогооблагаемыми считаются проценты с банковских вкладов, превышающие 150 тысяч рублей.
Когда речь идет о собственности, пенсионеры получают льготы по налогу на имущество только на один объект из каждой категории недвижимости. Например, если у пенсионера несколько квартир или гаражей, льгота применяется только к одному из этих объектов, а за остальные приходится платить налог.
Также не стоит забывать о транспортных налогах. В разных регионах России действуют свои правила. Например, в Санкт-Петербурге пенсионеры освобождаются от транспортного налога за определенные автомобили, а в Москве льготы распространяются на другие категории граждан.