Снег, дождь и небольшой мороз: погода в Коми 6 мая

Согласно информации от Коми ЦГМС, сегодня, 6 мая, в регионе установится переменная облачность с некоторыми прояснениями. Специалисты прогнозируют небольшие осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, а в южных районах - в виде дождя. Лишь на северо-востоке осадков не ожидается. В этот день подует несильный переменный ветер, его составит около 1-5 м/с, при этом в дневное время на юге Коми возможны порывы до 6-11 м/с.

Температура в северных районах ночью будет колебаться от -5 до -10 градусов, при прояснении морозы могут достигнуть -20 градусов. Днем значительно теплее - от +3 до -2С, на крайнем северо-востоке от -2 до -7 С, а в южной части Коми температура ниже нуля опустится лишь ночью - от 0 до -5 градусов. Днем потеплеет до +1...+6 С.