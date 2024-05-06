В Сыктывкаре бензин и дизельное топливо упали в цене
- 15:45 6 мая
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- Белла Лебедева
В Сыктывкаре произошло снижение цен на топливо на ряде автозаправочных станций.
Изменения затронули несколько ключевых игроков рынка топливных продуктов, в частности, станции компаний "2000" и "Движение Коми", где отмечается значительное снижение стоимости бензина и дизельного топлива.
По данным "Комиинформ", на заправках компании "2000" и "Движение Коми" зафиксировано уменьшение цен на автомобильное топливо в пределах одного-двух рублей.
В то же время, на автозаправочных станциях компании "Лукойл" наблюдается небольшой рост цен, который составляет всего лишь 15 копеек. Эти изменения коснулись всех видов топлива, предлагаемых на заправках "Лукойл": бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо.
Таким образом, актуальные цены на топливо в Сыктывкаре на 6 мая представлены следующим образом:
Компания "ЛУКОЙЛ":
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АИ-92 увеличился в цене до 48,25 рублей с 48,10 рублей;
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АИ-95 стал стоить 52,78 рублей, ранее было 52,63 рубля;
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Дизельное топливо (ДТ) подорожало до 65,06 рублей с 64,91 рубля.
"Движение Коми":
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АИ-92 теперь стоит 42,77 рублей, упал на 1 рубль 78 копеек с прошлой стоимости;
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АИ-95 предлагается по цене 51,77 рублей, что на 78 копеек дешевле предыдущего уровня;
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ДТ доступно за 63,77 рублей после снижения на 78 копеек.
Компания "2000":
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АИ-92 снизился в цене до 42,60 рублей, упал на 2 рубля 90 копеек;
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АИ-95 теперь предлагается по цене 51,60 рублей, что на 1 рубль 30 копеек меньше прошлой стоимости;
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Дизельное топливо сохраняет цену на уровне 64,20 рублей.