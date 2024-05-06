В Сыктывкаре бензин и дизельное топливо упали в цене

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В Сыктывкаре произошло снижение цен на топливо на ряде автозаправочных станций. Изменения затронули несколько ключевых игроков рынка топливных продуктов, в частности, станции компаний "2000" и "Движение Коми", где отмечается значительное снижение стоимости бензина и дизельного топлива.

По данным "Комиинформ", на заправках компании "2000" и "Движение Коми" зафиксировано уменьшение цен на автомобильное топливо в пределах одного-двух рублей.

В то же время, на автозаправочных станциях компании "Лукойл" наблюдается небольшой рост цен, который составляет всего лишь 15 копеек. Эти изменения коснулись всех видов топлива, предлагаемых на заправках "Лукойл": бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо.

Таким образом, актуальные цены на топливо в Сыктывкаре на 6 мая представлены следующим образом:

Компания "ЛУКОЙЛ":

АИ-92 увеличился в цене до 48,25 рублей с 48,10 рублей;

АИ-95 стал стоить 52,78 рублей, ранее было 52,63 рубля;

Дизельное топливо (ДТ) подорожало до 65,06 рублей с 64,91 рубля.

"Движение Коми":

АИ-92 теперь стоит 42,77 рублей, упал на 1 рубль 78 копеек с прошлой стоимости;

АИ-95 предлагается по цене 51,77 рублей, что на 78 копеек дешевле предыдущего уровня;

ДТ доступно за 63,77 рублей после снижения на 78 копеек.

Компания "2000":