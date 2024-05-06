В Коми МВД возместит ущерб за ДТП с полицейской машиной

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Кроме того, ведомство считает, что заявленная сумма ущерба значительно завышена. Арбитражный суд Коми рассмотрел иск, поданный ООО «Северная нерудная компания», к ухтинскому отделу МВД по Коми. В ходе разбирательства компания требовала компенсацию убытков в общей сумме 2,1 млн рублей, которые она понесла в результате аварии, включая оплату транспортных услуг по перевозке щебня, стоимость восстановительного ремонта большегруза Volvo и прицепа, расходы на эвакуацию поврежденных транспортных средств, зарплату и страховые взносы работников за время простоя техники, убытки в виде утери товарной стоимости автомобиля и расходы на составление экспертного заключения.

В ответ на иск, МВД заявило, что виновным в аварии является бывший сотрудник, именно его действия причинили вред компании.

Следует отметить, что дорожно-транспортное происшествие произошло в сентябре 2021 года на 138-м километре дороги Сыктывкар — Ухта, когда служебный автомобиль, перевозивший подозреваемого, выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с Volvo. В результате аварии водитель и конвоируемый получили травмы и были доставлены в больницу.