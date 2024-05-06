На реке Сысоле в Пажге погиб мужчина

В Пажге Сыктывдинского района местные жители обнаружили на треке тело мертвого мужчины зацепившегося за корягу. Об дом сообщает Комиинформ со ссылкой на "СПАС Коми"

Происшествие зафиксировали ещё в пятницу, 3 мая. Жители села обнаружили тело человека, зацепившееся за корягу на Сысоле.

После проведения проверки правоохранителями было установлено, что мужчина, родившийся в 1960 году, приехал Пажгу из Санкт-Петербурга. Дело в том, что здесь погибший родился и провёл свое детство. Мужчина отправился на рыбалку по большой воде. Предполагается, что по этой причине он и утонул.

Тело извлекли из реки спасатели. Они доставлено его на берег.

Напомним, ранее в Сыктывкаре с пирса около гостиницы "Югор" в ледяную реку упала женщина. Свидетели происшествия помогли ей выбраться на берег и вызвали медиков. Пострадавшую госпитализировали в больницу.