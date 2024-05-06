В Сыктывкаре поздравили ветерана ВОВ

АМО ГО «Сыктывкар»

В Сыктывкаре поздравили Лилию Ивановну Чукилеву, участницу Великой Отечественной войны, с наступающим Днем Победы. Во время мероприятия председатель Государственного Совета Республики Сергей Усачев, заместитель руководителя администрации столицы Коми Елена Семейкина, начальник управления дошкольного образования Галина Дейнеко и председатель городского Совета ветеранов, Вера Михайлова, выразили благодарность Лилии Ивановне за ее вклад в Победу над фашистской Германией и пожелали ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Лилия Ивановна отправилась на фронт, чтобы защитить Отечество в 1943 году и служила в зенитном артиллерийском полку под Москвой, занимая должность номерного батареи.

Она была удостоена медали "За победу над Германией", а также награждена юбилейными медалями за свою службу.