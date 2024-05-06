В Сыктывкаре поздравили ветерана ВОВ
- 16:30 6 мая
- 0+
- Белла Лебедева
В Сыктывкаре поздравили Лилию Ивановну Чукилеву, участницу Великой Отечественной войны, с наступающим Днем Победы.
Во время мероприятия председатель Государственного Совета Республики Сергей Усачев, заместитель руководителя администрации столицы Коми Елена Семейкина, начальник управления дошкольного образования Галина Дейнеко и председатель городского Совета ветеранов, Вера Михайлова, выразили благодарность Лилии Ивановне за ее вклад в Победу над фашистской Германией и пожелали ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Лилия Ивановна отправилась на фронт, чтобы защитить Отечество в 1943 году и служила в зенитном артиллерийском полку под Москвой, занимая должность номерного батареи.
Она была удостоена медали "За победу над Германией", а также награждена юбилейными медалями за свою службу.
После окончания Великой Отечественной войны Лилия Ивановна начала свою карьеру медсестры в ремесленном училище Сыктывкара. Затем, в 1952 году, она получила диплом химико-биологического факультета Коми государственного педагогического института и отправилась работать в село Объячево Прилузского района, где в течение года преподавала химию и биологию в местной школе. Позднее она продолжила свою трудовую деятельность в Сыктывкаре и Инте.