На участке трассы Сыктывкар - Ухта обновят уличное освещение

фото редакции

На данный момент имя контрагента не оглашено. По информации, опубликованной на портале госзакупок, завершен электронный аукцион, посвященный проведению капитального ремонта участка автодороги Сыктывкар - Ухта на участке от 61,78 до 63,28 км, включая обновление освещения. Начальная цена контракта составляла 10,42 миллиона рублей.

В результате торгов шесть участников представили свои заявки. Победителем стала компания, предложившая наименьшую цену за выполнение работ - 8,73 миллиона рублей.