На участке трассы Сыктывкар - Ухта обновят уличное освещение
- 09:55 6 мая
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- Белла Лебедева
На данный момент имя контрагента не оглашено.
По информации, опубликованной на портале госзакупок, завершен электронный аукцион, посвященный проведению капитального ремонта участка автодороги Сыктывкар - Ухта на участке от 61,78 до 63,28 км, включая обновление освещения. Начальная цена контракта составляла 10,42 миллиона рублей.
В результате торгов шесть участников представили свои заявки. Победителем стала компания, предложившая наименьшую цену за выполнение работ - 8,73 миллиона рублей.
В соответствии с технической документацией, победитель тендера обязан произвести обновление системы освещения на участке дороги протяженностью 1,5 километра в Усть-Вымском районе. По условиям контракта, строительно-монтажные работы должны быть завершены к 1 сентября 2024 года. Дополнительно предусмотрен месяц на проведение приемочных работ и подписание акта об исполнении обязательств согласно договору.