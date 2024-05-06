На одной из улиц Сыктывкара появился новый запрещающий знак дорожного движения

На одной из улиц столицы Коми появились новые дорожные знаки. Речь идет об участке дороги по улице Борисова в районе дома 11. Информацию подтвердили в региональной Госавтоинспекции.

В управлении уточнили, что такое решение приняли для беспрепятственного выезда оперативных служб.Теперь водители не смогут останавливаться в районе выезда по указанному адресу. Парковка здесь запрещена.