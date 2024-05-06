На одной из улиц Сыктывкара появился новый запрещающий знак дорожного движения
- 08:30 6 мая
- 6+
- Татьяна Зубова
На одной из улиц столицы Коми появились новые дорожные знаки. Речь идет об участке дороги по улице Борисова в районе дома 11. Информацию подтвердили в региональной Госавтоинспекции.
В управлении уточнили, что такое решение приняли для беспрепятственного выезда оперативных служб.Теперь водители не смогут останавливаться в районе выезда по указанному адресу. Парковка здесь запрещена.
Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к водителям с просьбой быть внимательнее на данном участке дороги, соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, ранее в Сыктывкаре обезопасили опасный пешеходный переход. Мэрия столицы региона пришла к такому решению после очередного ДТП на улице Морозова. Женщина с коляской, в которой находился трехлетний ребенок, переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель Kia, что двигался по проезжей части, не уступил дорогу и сбил обоих пешеходов.