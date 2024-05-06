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На одной из улиц Сыктывкара появился новый запрещающий знак дорожного движения

На одной из улиц Сыктывкара появился новый запрещающий знак дорожного движенияФото из архива "Про Город Сыктывкар"

На одной из улиц столицы Коми появились новые дорожные знаки. Речь идет об участке дороги по улице Борисова в районе дома 11. Информацию подтвердили в региональной Госавтоинспекции.

В управлении уточнили, что такое решение приняли для беспрепятственного выезда оперативных служб.Теперь водители не смогут останавливаться в районе выезда по указанному адресу. Парковка здесь запрещена.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к водителям с просьбой быть внимательнее на данном участке дороги, соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, ранее в Сыктывкаре обезопасили опасный пешеходный переход. Мэрия столицы региона пришла к такому решению после очередного ДТП на улице Морозова. Женщина с коляской, в которой находился трехлетний ребенок, переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель Kia, что двигался по проезжей части, не уступил дорогу и сбил обоих пешеходов.

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