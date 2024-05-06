Дерматолог раскрыла правду о кремах и БАДах с коллагеном: работают ли они на самом деле

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Производители косметики часто предлагают продукты с коллагеном как способ продления молодости. В мире косметики и пищевых добавок часто встречается утверждение, что кремы и биодобавки, обогащенные коллагеном, способны избавить от морщин и подарить безупречность кожному покрову. Однако, как это зачастую бывает с продуктами, обещающими чудодейственные результаты, рекламные обещания могут быть далеки от научно подтвержденной реальности.

Коллаген – это ключевая опора кожи, благодаря которой она может похвастаться прочностью, эластичностью, и безупречным видом. Несмотря на его значимость, с годами объемы коллагена в организме снижаются, делая возрастные изменения кожи неизбежными.

Однако дерматолог Александра Филёва, эксперт Лаборатории «Гемотест», сомневается в их эффективности. По ее словам, молекулы коллагена обладают слишком крупными размерами, чтобы проникать в глубинные слои дермы. Это означает, что в лучшем случае, коллаген может служить временным увлажняющим компонентом, не оказывая долгосрочного влияния на структуру морщин и состояние кожи.

Также она отметила, что попавший в организм коллаген проходит сложный путь переваривания, в ходе которого разлагается на аминокислоты. Такие аминокислоты не имеют специально запрограммированных путей доставки к коже, и поэтому никак не гарантируют противостояние преждевременному старению.