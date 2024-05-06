В Коми объявлено штормовое предупреждение 7 мая

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При возникновении любой чрезвычайной ситуации. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112". Прогноз филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми" предупреждает о приближении сильного снега и мокрого снега в нескольких районах.

Согласно данным, с 18:00 6 мая до 06:00 7 мая ожидается снегопад и налипание мокрого снега на проводах и деревьях в Ухтинском, Сосногорском и Ижемском районах.

В связи с этой погодной ситуацией, Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению принять предосторожностные меры. Во-первых, следует воздержаться от туристических походов, поездок в лесные массивы и на водные объекты, а также не участвовать в массовых мероприятиях. Во-вторых, водителям необходимо быть особенно осторожными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Также стоит избегать дальних поездок, особенно если необходим заряд сотового телефона, следует проверить его заряд или зарядить заранее.

Также важно держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи и антенн, чтобы избежать возможных аварий или нарушений энергоснабжения. Владельцам частных домов рекомендуется принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем для отвода воды. Также важно вынести из подвалов все, что может быть повреждено в случае затопления.