Каждый пятый сыктывкарец готов пойти туда, где не хотел бы работать

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Это явление можно объяснить различными мотивами, однако выделяются два основных фактора. В результате опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, выяснилось, что 19% горожан готовы пройти собеседование в компанию, где они не хотят работать.

Во-первых, некоторые люди надеются на чудо и верят, что после интервью их мнение о работодателе изменится. Они рассчитывают на то, что компания предложит им отличные условия работы и высокую зарплату, превышающую их ожидания. Это затрагивает преимущественно тех, кто уже зарабатывает неплохие деньги и видит в таком собеседовании конкурентное преимущество и возможность провести конкурентную разведку.

Во-вторых, другая часть соискателей идет на интервью в компании, в которой они не планируют работать, с целью потренироваться в навыках самопрезентации и улучшить свои навыки прохождения собеседований.

Также стоит отметить, что некоторые люди ходят на собеседования в непредпочитаемые компании, чтобы оценить свою стоимость на рынке труда и узнать, насколько их навыки и опыт востребованы. Они рассчитывают на то, что сравнивая предложения разных компаний, смогут лучше оценить свою ценность на рынке труда.

Кроме того, некоторые соискатели идут на интервью в непредпочитаемые компании с целью провести исследование рынка и изучить своих конкурентов. Они стремятся получить как можно больше информации о рынке труда, чтобы быть более осведомленными и принимать рациональные решения о своей карьере.