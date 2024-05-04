Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Каждый пятый сыктывкарец готов пойти туда, где не хотел бы работать

Каждый пятый сыктывкарец готов пойти туда, где не хотел бы работатьфото редакции

Это явление можно объяснить различными мотивами, однако выделяются два основных фактора.

В результате опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, выяснилось, что 19% горожан готовы пройти собеседование в компанию, где они не хотят работать.

Во-первых, некоторые люди надеются на чудо и верят, что после интервью их мнение о работодателе изменится. Они рассчитывают на то, что компания предложит им отличные условия работы и высокую зарплату, превышающую их ожидания. Это затрагивает преимущественно тех, кто уже зарабатывает неплохие деньги и видит в таком собеседовании конкурентное преимущество и возможность провести конкурентную разведку.

Во-вторых, другая часть соискателей идет на интервью в компании, в которой они не планируют работать, с целью потренироваться в навыках самопрезентации и улучшить свои навыки прохождения собеседований.

Также стоит отметить, что некоторые люди ходят на собеседования в непредпочитаемые компании, чтобы оценить свою стоимость на рынке труда и узнать, насколько их навыки и опыт востребованы. Они рассчитывают на то, что сравнивая предложения разных компаний, смогут лучше оценить свою ценность на рынке труда.

Кроме того, некоторые соискатели идут на интервью в непредпочитаемые компании с целью провести исследование рынка и изучить своих конкурентов. Они стремятся получить как можно больше информации о рынке труда, чтобы быть более осведомленными и принимать рациональные решения о своей карьере.

Наконец, посещение собеседований в компаниях, где не планируют работать, также связано с желанием получить новые связи и контакты в бизнес-среде. Это может быть полезно для дальнейшего развития и профессионального роста.

 

...

  • 0

Популярное

Последние новости