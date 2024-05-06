Лучше навоза и биогумуса — этот порошок содержит полтаблицы Менделеева: посыпаем грядки в мае
- 07:15 6 мая
- 0+
- Служба новостей
Не у всех садоводов есть возможности удобрять почву в огороде навозом. Однако есть великолепные альтернативы, которые стоят недорого и отличаются богатейшим составом, способным повысить плодородие любой почвы. Огородница, автор канала «Сад огород Life» сообщает, что получает замечательный урожай без внесения навоза последние 10 лет.
Для этого нужно подготовить удобрение на основе двух порошков и рассыпать его на грядках. Первый компонент — костная мука. Получаемая из костей крупного рогатого скота, она богата фосфором, калием, кальцием, натрием, магнием, железом, кобальтом, цинком, медью, хромом, марганцем, йодом и большим количеством витаминов.
Второй компонент — горчичный жмых, который препятствует развитию многих болезней. При перегнивании становится просто «золотым» питанием для растений. По своему составу он превосходит даже биогумус и навоз. Оба порошка легко найти на маркетплейсах.
Нужно взять по 2 кг этих натуральных удобрений и смешать в подходящей таре. Получится питательная смесь, которую нужно внести под весеннюю перекопку — 5 столовых ложек на 1 квадратный метр.
Можно удобрять непосредственно рассаду, посыпая порошок по 1 столовой ложке в каждую лунку. Подходит абсолютно для всех культур, а картофель при этом убережет и от проволочника, передают hibiny.ru.