Полигон ТКО в Ухте: останется прежний или будет новый
- 11:45 6 мая
- 0+
- administrator
В Ухте к 8 мая определят: мешают ли птицы над действующим мусорным полигонам полетам авиатранспорта. От «вердикта» экспертов будет зависеть дальнейшая судьба территории, на которой складируются твердые коммунальные отходы (ТКО) ухтинцев.
Об этом рассказала министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич на неформальной встрече со СМИ. По ее словам, сейчас решается вопрос: оставлять ли в эксплуатации нынешний полигон ТКО в Ухте либо придется обустраивать новый.
Для того, чтобы принять верное решение, было заказано орнитологическое обследование, которое должно показать: являются ли проблемой птицы, привычно кружащие над полигонов, взлетам и посадкам самолетов (полигон расположен в так называемой охранной зоне аэропорта, которая насчитывает 15 километров).
— К 8 мая мы ждем итоговый акт, который станет ключевым в решении вопроса, — пояснила Екатерина Киселевич. – На наш взгляд, потенциал полигона еще не исчерпан и если можно его оставить, это будет рачительным подходом к делу, поскольку обустройсто нового такого объекта – дело затратное.
Однако если все-таки окажется, что пернатые ставят под угрозу безопасность полетов воздушных судов и полигон придется перемещать подальше от аэродрома, то сложностей возникнуть не должно. По информации министра, альтернативный участок на эти цели на территории муниципалитета уже подобран.
Кроме того, Минприроды в настоящее время изучает опыт других регионов по отпугиванию от мусорных полигонов ворон, чаев и прочей крылатой живности. И речь не только о классических методах типа установки чучел. Особенно наших чиновников заинтересовал опыт Мурманска, где коллектив Регоператора состоит не только из людей, но и из… представителей фауны. Там имеется штатный сокол, которого боятся более мелкие птицы, и потому предпочитают не добывать себе пищу в ореоле «работы» конкурента-хищника.