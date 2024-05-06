Полигон ТКО в Ухте: останется прежний или будет новый

В Ухте к 8 мая определят: мешают ли птицы над действующим мусорным полигонам полетам авиатранспорта. От «вердикта» экспертов будет зависеть дальнейшая судьба территории, на которой складируются твердые коммунальные отходы (ТКО) ухтинцев.

Об этом рассказала министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич на неформальной встрече со СМИ. По ее словам, сейчас решается вопрос: оставлять ли в эксплуатации нынешний полигон ТКО в Ухте либо придется обустраивать новый.

Для того, чтобы принять верное решение, было заказано орнитологическое обследование, которое должно показать: являются ли проблемой птицы, привычно кружащие над полигонов, взлетам и посадкам самолетов (полигон расположен в так называемой охранной зоне аэропорта, которая насчитывает 15 километров).