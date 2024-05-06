На неделе в Коми ожидаются холода и снег

Согласно сообщению Коми ЦГМС, погода на новой неделе и на выходные, а именно, с 9 по 12 мая, вновь не порадует теплыми деньками. В результате вторжения арктического воздуха, что придет со стороны Карского моря, установится холодная погода. Температура будет держаться примерно на 6 градусов ниже климатической нормы, что характерно для начала апреля.

В северных районах ночью ожидаются морозы до -9...-14 С, днем столбик термометра поднимется лишь до отметки 0С. На юге Коми ночью температура не превысит -3...-8С, а днем потеплеет до +5 градусов. Ситуацию усугубят осадки, что ожидаются повсеместно.