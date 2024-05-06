На неделе в Коми ожидаются холода и снег
- 07:30 6 мая
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- Татьяна Зубова
Согласно сообщению Коми ЦГМС, погода на новой неделе и на выходные, а именно, с 9 по 12 мая, вновь не порадует теплыми деньками. В результате вторжения арктического воздуха, что придет со стороны Карского моря, установится холодная погода. Температура будет держаться примерно на 6 градусов ниже климатической нормы, что характерно для начала апреля.
В северных районах ночью ожидаются морозы до -9...-14 С, днем столбик термометра поднимется лишь до отметки 0С. На юге Коми ночью температура не превысит -3...-8С, а днем потеплеет до +5 градусов. Ситуацию усугубят осадки, что ожидаются повсеместно.
В связи с развитием синоптических процессов, холодная погода в республике продержится не только на новой неделе, но и на праздничные выходные. В этот период ожидается повышенная циклоническая активность. Первый южный циклон ожидается в начале недели, 6-7 мая, а следующий - на выходные, примерно 9-10 мая. Циклоны принесут осадки различного типа, восточные районы могут ожидать сильные осадки. Одновременно с этим, на западе страны ожидается похолодание.
Синоптики обещают, что ночные морозы сохранятся, а дневная температура будет оставаться низкой, не превышая +5С. Только в редкие дни в самых южных и юго-восточных районах она может подняться до +8С.