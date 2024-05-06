Усинец, что облил горючим и поджег двух женщин, пошел на поправку

Житель Усинска, что облил горючим и поджег двух женщин, пошел на поправку. Около месяца горожанин находился в реанимации, но теперь его состояние медики оценивают как средней тяжести.

Об этом сообщил Комиинформ со ссылкой на региональный Минздрав. Напомним, 6 апреля поступило сообщение о пожаре в комнате общежития на улице 60 лет Октября. Пострадали две женщины, 54-летняя и 29-летняя. Обе получили серьезные ожоги из-за пьяного мужчины. По версии следствия, он облил потерпевших бензином и поджег их, что привело к серьезным телесным повреждениям.