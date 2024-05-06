Сыктывкарка вернула стоимость некачественного протезирования зубов

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Суд наложил штраф в размере 65 277 рублей на ООО "Сыктывкарскую центральную стоматологию" и обязал компанию выплатить 130 тысяч рублей пациентке. Это решение было принято после того, как жительница столицы Коми обратилась в суд с иском к стоматологической клинике, требуя расторжения договора на медицинские услуги, возврата оплаченной суммы, компенсации морального вреда и уплаты штрафа за нарушение прав потребителя.

Истец представила доказательства того, что услуги по протезированию зубов и установке коронки были оказаны ей ненадлежащего качества, и потребовала возврата оплаченных 85 500 рублей, уплаты неустойки в размере 35 055 рублей, а также штрафа в размере 50% от присужденной суммы. Кроме того, она потребовала компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Предварительно истец направила претензию ответчику, требуя расторжения договора и возврата денег за некачественные услуги. Однако ответчик признал требование частично, и согласился вернуть 23 500 рублей за протезирование, если стоматологическая конструкция будет удалена. Однако, остальные 62 000 рублей клиника отказалась возвращать.

Суд провел судебно-медицинскую экспертизу для проверки доводов сторон. Эксперты пришли к выводу, что клиника действительно не выполнила замену коронки зуба и не внесла корректировок в лечебно-диагностическую тактику протезирования других зубов. Это привело к проблемам у истца, таким как воспаление и перелом зуба.

Учитывая все обстоятельства дела, возраст истца и серьезность последствий некачественной медицинской помощи, суд пришел к выводу о том, что требования истца полностью обоснованы.