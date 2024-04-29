Безработных в Республике Коми в 2024 году стало еще меньше

Потребность в новых сотрудниках у предприятий и организаций республики только растет

Согласно данным, предоставленным Комистатом ссылающимся на информацию Министерства труда, занятости и социальной защиты республики, на начало апреля текущего года в службах занятости числилось 4783 человека, не занятых трудовой деятельностью. Это на 1,6 тысячи меньше, чем годом ранее, и на 208 меньше, чем в начале весны текущего года.



В марте статус безработного получило примерно 900 человек, с регистрационного учета снялись около тысячи человек, при этом только около 500 человек из них нашли работу.



На начало апреля официальный статус безработного имели 3775 человек, что на 143 меньше, чем месяцем ранее. Данный уровень безработицы является самым низким за последние несколько десятилетий, по крайней мере, с начала 2000-х годов (когда стали публиковать данные).



Пособие по безработице получали 2632 человека, что на 33 меньше, чем в феврале.



Уровень официальной безработицы в 2023 году снизился с 1,4 процента до 1,1 процента и также остается на таком же уровне в текущем году. Так низкий уровень безработицы последний раз отмечался в 2014 году.



Однако, если использовать методологию Международной организации труда, уровень безработицы в регионе значительно больше. Согласно выборочному исследованию, средняя численность рабочей силы в республике за период декабрь 2023 года - февраль 2024 года оценивалась в 371,4 тысячи человек, из которых 352,9 тысячи были заняты, а 18,5 тысячи не имели доходного занятия, но активно его искали. Таким образом, реальный уровень безработицы на начало марта 2024 года составлял пять процентов.