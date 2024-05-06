В Вуктыле мужчина умер при пожаре в квартире

В официальном сообщении ГУ МЧС по Коми сообщили о причине возгорания, которое произошло 6 мая.

По данным отчета, в пожарно-спасательную службу Вуктыла поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного многоквартирного дома №24 на улице 60 лет Октября. В результате возгорания на площади 15 квадратных метров погиб мужчина 1985 года рождения, в то время как восемь человек смогли эвакуироваться самостоятельно.