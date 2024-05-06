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В Вуктыле мужчина умер при пожаре в квартире

В Вуктыле мужчина умер при пожаре в квартирефото редакции

В официальном сообщении ГУ МЧС по Коми сообщили о причине возгорания, которое произошло 6 мая.

По данным отчета, в пожарно-спасательную службу Вуктыла поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного многоквартирного дома №24 на улице 60 лет Октября. В результате возгорания на площади 15 квадратных метров погиб мужчина 1985 года рождения, в то время как восемь человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

Для тушения пожара пришлось мобилизовать 9 огнеборцев и задействовать 3 единицы техники. Предварительная причина возгорания указывает на неосторожное обращение с огнем.

Спасатели продолжают расследование случившегося для выявления всех обстоятельств и проведения необходимых мероприятий для профилактики подобных происшествий в будущем.

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