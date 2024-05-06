Республику Коми станет видно из космоса
- 12:07 6 мая
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Республика Коми проведет уникальную за всю историю региона и даже без преувеличения за всю биографию нашей планеты экологическую акцию, результатом которой станет шикарный «вид сверху», а именно – из Космоса.
Как рассказала министр природы и охраны окружающей среды РК Екатерина Киселевич на неформальной встрече с прессой, речь о высадке растительности, но не обычным способом, а в форме букв алфавита, которые будут сложены в слово «Россия». Для необычного проекта выбраны хвойные виды, поскольку они являются визитной
карточкой нашего региона, богатого на лесной фонд.
— Мы уже закупили тридцать тысяч саженцев сосны. Сейчас определяемся с выбором участка, — уточнила министр. – Могу сказать, что локация будет расположена в Сыктывдинском районе.
Поскольку это соседний со столицей Коми муниципалитет, принять участие в благом деле и внести свой вклад в историю не только малой и большой родины – России, но и всей планеты смогут желающие сыктывкарцы.
Время и место высадки сосен в виде слова «Россия» станет известно позже.