Республику Коми станет видно из космоса

Республика Коми проведет уникальную за всю историю региона и даже без преувеличения за всю биографию нашей планеты экологическую акцию, результатом которой станет шикарный «вид сверху», а именно – из Космоса.

Как рассказала министр природы и охраны окружающей среды РК Екатерина Киселевич на неформальной встрече с прессой, речь о высадке растительности, но не обычным способом, а в форме букв алфавита, которые будут сложены в слово «Россия». Для необычного проекта выбраны хвойные виды, поскольку они являются визитной

карточкой нашего региона, богатого на лесной фонд.