Похолодание на Пасху — это старинная примета на май и июнь

5 мая синоптики во многих регионах России резко похолодало. Для наших предков это было бы не просто досадным обстоятельством, а практически готовым прогнозом погоды на два ближайших месяца. Похолодание на Пасху считалось обещанием хорошего, погожего окончания мая, без похолоданий в последние дни.

Более того, если в этот день прольется дождь, для знатоков примет это будет отличным знаком. Июнь при таком раскладе выдастся преимущественно солнечным и теплым.