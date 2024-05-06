Похолодание на Пасху — это старинная примета на май и июнь
- 12:45 6 мая
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- Служба новостей
5 мая синоптики во многих регионах России резко похолодало. Для наших предков это было бы не просто досадным обстоятельством, а практически готовым прогнозом погоды на два ближайших месяца. Похолодание на Пасху считалось обещанием хорошего, погожего окончания мая, без похолоданий в последние дни.
Более того, если в этот день прольется дождь, для знатоков примет это будет отличным знаком. Июнь при таком раскладе выдастся преимущественно солнечным и теплым.
Однако если похолодание на Пасху сопровождалось сильным ветром, это могло указывать на неблагоприятные погодные условия в предстоящем июле.
Наши предки также верили, что и время года, на которое выпадала Пасха, могло служить прогнозом погоды. Если Пасха приходилась на раннюю весну, то лето ожидалось запоздавшим и прохладным. А вот поздняя Пасха предрекала теплое, хотя и короткое лето.
Народные приметы, передававшиеся из поколения в поколение, помогали крестьянам планировать свою работу, предвидеть урожайность и приспосабливаться к капризам погоды, чтобы обеспечить себя и свою семью пропитанием. Они являются ценной частью нашего наследия и напоминают о тесной связи между человеком и природой, которая была основополагающей для жизни наших предков, сообщает progoroduhta.ru.