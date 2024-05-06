Все рухнет: Тамара Глоба назвала знак, у которого сорвутся все планы в середине мая

Тамара Глоба, известный российский астролог, составила гороскоп на середину мая и указала, что знаку Зодиака Водолей в этот период могут грозить разочарования и неудачи. Водолеи могут столкнуться с тем, что многие из их планов и ожиданий не сбудутся. Их надежды могут быть подорваны другими людьми, на которых они полагались, а также непредвиденными обстоятельствами, передает progoroduhta.ru.

Также стоит быть осторожными сами Водолеям, поскольку их собственные действия могут привести к неудачам. Поэтому рекомендуется отложить особо важные дела и избегать серьезных рабочих задач в этот период, чтобы избежать возможных ошибок и необходимости переделывать работу.