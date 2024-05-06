Обливший бензином женщин усинец пришел в себя

Фото СУ СКР Коми

Он был в тяжёлом состоянии В Коми продолжается расследование уголовного дела, связанного с покушением на убийство двух женщин в Усинске. По последним данным, фигурант, который находился в тяжелом состоянии после пожара, теперь перешел в состояние средней степени тяжести. Об этом пишет "Коминформ" со ссылкой на Минздрав региона.

Напомним, что 6 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в общежитии на улице 60 лет Октября в Усинске. В результате происшествия две женщины - 54-летняя и 29-летняя - получили серьезные ожоги. Согласно версии следствия, обвиняемый наложил на них руки, облив их бензином и затем поджег.

Одна из пострадавших женщин скончалась на следующий день после пожара, а состояние второй остроухудшилось. Врачи сейчас оценивают ее состояние как средней тяжести. Что касается фигуранта, то он также был доставлен в больницу с ожогами, и сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести.