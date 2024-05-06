Обливший бензином женщин усинец пришел в себя
- 09:00 6 мая
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- Белла Лебедева
Он был в тяжёлом состоянии
В Коми продолжается расследование уголовного дела, связанного с покушением на убийство двух женщин в Усинске. По последним данным, фигурант, который находился в тяжелом состоянии после пожара, теперь перешел в состояние средней степени тяжести. Об этом пишет "Коминформ" со ссылкой на Минздрав региона.
Напомним, что 6 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в общежитии на улице 60 лет Октября в Усинске. В результате происшествия две женщины - 54-летняя и 29-летняя - получили серьезные ожоги. Согласно версии следствия, обвиняемый наложил на них руки, облив их бензином и затем поджег.
Одна из пострадавших женщин скончалась на следующий день после пожара, а состояние второй остроухудшилось. Врачи сейчас оценивают ее состояние как средней тяжести. Что касается фигуранта, то он также был доставлен в больницу с ожогами, и сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Фигуранту в уголовном деле выдвинули меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование этого уголовного дела продолжается.