Объекты ЖКХ Вуктыла перешли в собственность муниципалитета
- 14:30 6 мая
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- Белла Лебедева
Прокурор также потребовал немедленного исполнения судебного решения по возвращению объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность.
Прокураторская проверка законодательства в сфере ЖКХ города Вуктыл, расположенного в Республике Коми, выявила серьезные нарушения, связанные с незаконным владением частными компаниями необходимых объектов для предоставления коммунальных услуг.
В результате выявленных нарушений, прокуратура решила направить иск в суд с целью восстановления собственности на эти объекты в муниципальный округ Вуктыл.
Постановлением суда было удовлетворено исковое требование прокуратуры, и объекты коммунальной инфраструктуры, предназначенные для предоставления услуг по отоплению и водоснабжению населения города, включая центральную котельную, были изъяты из незаконного владения частных лиц и переданы в муниципальную собственность.
С целью обеспечения своевременной регистрации прав муниципальной собственности на эти объекты и их подготовки к сезонной эксплуатации, а также для предотвращения нарушений прав жителей Вуктыла на непрерывное теплоснабжение, прокуратура выразила предостережение.