Объекты ЖКХ Вуктыла перешли в собственность муниципалитета

фото редакции

Прокурор также потребовал немедленного исполнения судебного решения по возвращению объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность. Прокураторская проверка законодательства в сфере ЖКХ города Вуктыл, расположенного в Республике Коми, выявила серьезные нарушения, связанные с незаконным владением частными компаниями необходимых объектов для предоставления коммунальных услуг.

В результате выявленных нарушений, прокуратура решила направить иск в суд с целью восстановления собственности на эти объекты в муниципальный округ Вуктыл.

Постановлением суда было удовлетворено исковое требование прокуратуры, и объекты коммунальной инфраструктуры, предназначенные для предоставления услуг по отоплению и водоснабжению населения города, включая центральную котельную, были изъяты из незаконного владения частных лиц и переданы в муниципальную собственность.